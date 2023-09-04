Сворованный прямо с завода в Детройте новый Ford Bronco через некоторое время открыто продали за 75 000 долларов. Только во время перепродажи выяснилось, что автомобиль угнан…

В США не меньше проходимцев, чем в Украине или где-то в Италии или Бразилии. Вторичный авторынок не исключение. Житель Аризоны увидел объявление о продаже Bronco на онлайн платформе Craigslist. Автомобиль с номерами Аляски мужчине понравился. Связавшись с продавцами, Ник провел должную проверку, чтобы убедиться, что все на уровне и чисто.

Автомобиль прошел через сито проверки Carfax, результат оказался удовлетворительным. Отнес VIN-код в отдел автомобильных транспортных средств третьей стороны (MVD) в Финиксе, проверил и только после подтверждения чистоты отдал свои 75 000 долларов продавцу.

Читайте также Проверка пробега перед покупкой авто: как это сделать и всегда ли это уместно

К сожалению, Ник не знал, что ему специально дали неправильный VIN-код. Через три недели, когда он обменивал купленный автомобиль на пикап, сотрудник дилера заметил разногласия VIN автомобиля и вызвал полицию.

Владельцы таких Bronco могут и не знать, что купленный из рук и проверенный по всем источникам автомобиль был чистым, но каким-то образом впоследствии чистоту потерял. Фото: dmunds.com

Теперь Bronco конфискован. Ник передал детективам всю необходимую информацию, в т.ч. некоторые фотографии продавцов, что может помочь в поисках воров. Однако 75 000 долларов ему никто не вернул: на законной покупке и денег лишился, и автомобиль потерял.

Это не редкий случай, в т.ч. по Детройту. Еще не стерлась из памяти история с угнанными автомобилями Ford на сумму более 1 миллиона долларов. Тогда украли с такого же участка готовой техники 14 пикапов Ford F-150. Там месяцами не проводится инвентаризация готовой продукции и обнаружить пропажу даже хорошего десятка машин из большого количества готовой к отправке техники сложно.

У автомошенников пикапы Ford F-150 едва ли не самые популярные – ходовой товар на вторичном рынке. Фото: toowoombaford.com

Пикапы мошенники вывели из состава под открытым небом в конце 2022 года. Автомобили увезли в Финикс, где их открыто продали на автомобильном рынке.

Для оригинальности чистоты продажи воры использовали документы автомобилей, угнанных в Джорджии еще в 2007 году. Затем автомобили прошли через несколько рук, их официально перепродавали, обменивали, но недавно подделка обнаружена.

Продолжается следствие. Как выяснилось, даже два дилерских центра Ford в Нью-Мексико и Техасе купили пикапы, которые, как они считали, были исправны, но впоследствии оказались украдены.