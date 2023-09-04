Поцуплений прямо із заводу у Детройті новий Ford Bronco через деякий час відкрито продали за 75 000 доларів. Лише під час перепродажу з’ясувалося, що автомобіль крадений…

У США не менше пройдисвітів, аніж в Україні чи десь в Італії або Бразилії. Вторинний авторинок не виняток. Житель Арізони побачив оголошення про продаж Bronco на онлайн платформі Craigslist. Автомобіль з номерами Аляски чоловікові сподобався. Зв'язавшись з продавцями, Нік провів належну перевірку, щоб переконатися, що все на рівні і чисто.

Автомобіль пройшов через сито перевірки Carfax, результат виявися задовільним. Відніс VIN-код до відділу автомобільних транспортних засобів третьої сторони (MVD) у Фініксі, перевірив і тільки після підтвердження чистоти віддав свої 75 000 доларів продавцю.

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На жаль, Нік не знав, що йому навмисно дали неправильний VIN-код. Через три тижні, коли він обмінював куплений автомобіль на пікап, співробітник дилера помітив розбіжності VIN автомобіля і викликав поліцію.

Власники ось таких Bronco можуть і не знати, що куплений з рук і перевірений за усіма джерелами автомобіль був чистим, але якимось чином згодом чистоту втратив. Фото: dmunds.com

Тепер Bronco конфісковано. Нік передав детективам усю належну інформацію, у т.ч. деякі фотографії продавців, що може допомогти у пошуках злодіїв. Однак 75 000 доларів йому ніхто не повернув: на законній купівлі і грошей позбувся, і автомобіль втратив.

Це не поодинокий випадок, у т.ч. по Детройту. Ще не стерлася з пам’яті історія із викраденими автомобілями Ford на суму понад 1 мільйон доларів. Тоді поцупили з такої ж ділянки готової техніки 14 пікапів Ford F-150. Там місяцями не проводиться інвентаризація готової продукції і виявити пропажу навіть доброго десятка машин з тієї великої кількості готової до відправки техніки складно.

У автошахраїв пікапи Ford F-150 чи не найбільш популярні – ходовий товар на вторинному ринку. Фото: toowoombaford.com

Пікапи шахраї вивели зі складу під відкритим небом наприкінці 2022 року. Автомобілі відвезли до Фінікса, де їх відкрито продали на автомобільному ринку.

Для оригінальності чистоти продажу злодії використали документи автомобілів, викрадених у Джорджії ще у 2007 році. Потім автомобілі пройшли через кілька рук, їх офіційно перепродували, обмінювали, але нещодавно підробку виявлено.

Триває слідство. Як з’ясувалося, навіть два дилерські центри Ford у Нью-Мексико та Техасі купили пікапи, які, як вони вважали, були справними, але згодом виявилися вкраденими.