Polestar 3 получил новую версию Long Range

Как рассказывает Motor1, кроссовер был доступен в двух версиях с двумя электромоторами: Long Range и Dual Motor Performance, предлагавших 506 и 442 километров запаса хода соответственно.

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Теперь компания представила новый вариант Longe Range с единственным электромотором на задней оси и батареей емкостью 111 кВт-ч. Она способна принимать заряд мощностью до 250 кВт. Мощность электромотора составляет 299 лошадиных сил и 481 Нм крутящего момента. Polestar не раскрыла данных о времени разгона до 100 км/ч и максимальной скорости авто.

Система активной безопасности Polestar Pilot Assist все еще входит в стандартную комплектацию внедорожника Base 3 и включает такое оборудование, как система помощи при смене полосы движения и 360-градусную камеру. Прием заказов на новую модель уже открыт. Одномоторная модель будет самым дешевым Polestar 3 в группе, со стоимостью от 68 500 долларов.