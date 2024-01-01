Polestar 3 отримав нову версію Long Range

Як розповідає Motor1, кросовер був доступний у двох версіях з двома електромоторами: Long Range і Dual Motor Performance, що пропонували 506 й 442 кілометрів запасу ходу відповідно.

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Тепер компанія представила новий варіант Longe Range з єдиним електромотором на задній осі й батареєю ємністю 111 кВт-год. Вона здатна приймати заряд потужністю до 250 кВт. Потужність електромотора становить 299 кінських сил й 481 Нм крутного моменту. Polestar не розкрила даних про час розгону до 100 км/год й максимальної швидкості авто.

Система активної безпеки Polestar Pilot Assist все ще входить до стандартної комплектації позашляховика Base 3 й включає таке обладнання, як система допомоги при зміні смуги руху та 360-градусну камеру. Прийом замовлень на нову модель вже відкрито. Одномоторна модель буде найдешевшим Polestar 3 у групі, з вартістю від 68 500 доларів.