Среди работ, вышедших в лидеры есть лодка, автономная транспортная капсула и летательный аппарат.

Этим летом шведско-китайский бренд Polestar начал конкурс дизайнеров, в рамках которого предлагал создать транспортные средства образца 2040 года. Уже объявлены победители, и полученные работы достаточно интересны.

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Первая концепция называется MMXL и принадлежит профессиональному дизайнеру Конраду Холевци. Он создал автономную капсулу с цилиндрической кабиной и прямоугольным корпусом, чтобы максимизировать внутреннее пространство.

Polestar не рассказывает подробно о модели, но у нее широкие задние двери и борт, которые сдвигается вперед. Что касается автономной стороны вещей, MMXL предусматривает наличие датчика Lidar в каждом колесе, а также выдвижной датчик Lidar на 360°, который поднимается из крыши.

В студенческой категории высокие почести получил концепт Сиддеша Бхогале, в котором объединены современный язык дизайна Polestar с "авиационным подходом 21 века". В дирижабле предполагается использовать легкие композиты, а также гелий для обеспечения подъема. Другие заметные особенности включают задние наклоненные роторы и обтекаемую кабину.

Последним в списке победных работ является концепт электрической яхты от Артура Мартинса Спаннинга. Это клиновидный корабль, который имеет "плавающую" крышу и длинную деревянную палубу.

Фото: работы победителей конкурса дизайна Polestar / Polestar

Победители дизайна были выбраны из сотен работ, которые поступали из разных стран, включая Бразилию, Китай, Польшу, Японию, Германию и США. Хотя лишь одним из победных проектов был автомобиль, Polestar заявил, что они получали записи, где демонстрировали все – от гиперкаров до арктических разведывательных автомобилей.

Дизайны, победивших отправятся в глобальный тур и будут демонстрироваться в Polestar Spaces в Китае, Европе и Северной Америке. Для тех, кто не выиграл в этом году и не принял участие в конкурсе, всегда есть шанс в будущем, поскольку конкурс дизайна будет ежегодным мероприятием.