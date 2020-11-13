Серед робіт, що вийшли в лідери є човен, автономна транспортна капсула та літальний апарат.

Цього літа шведсько-китайський бренд Polestar розпочав конкурс дизайнерів, у рамках якого пропонував створити транспортні засоби зразка 2040 року. Зараз оголошено переможців, і отримані роботи досить цікаві.

Дивіться також: BMW показала перший у світі літаючий костюм з мотором: відео

Перша концепція називається MMXL і належить професійному дизайнеру Конраду Холевці. Він створив автономну капсулу з циліндричною кабіною та прямокутним корпусом, щоб максимізувати внутрішній простір.

Polestar не говорить багато про модель, але у неї широкі задні двері та борт, що зсувається вперед. Що стосується автономної сторони речей, MMXL передбачає наявність датчика Lidar у кожному колесі, а також висувний датчик Lidar на 360°, який піднімається з даху.

У студентській категорії найвищі почесті отримав концепт Сіддеша Бхогале, у якому поєднано сучасну мову дизайну Polestar з “авіаційним підходом 21 століття”. В дирижаблі передбачається використовувати легкі композити, а також гелій для забезпечення підйому. Інші помітні особливості включають задні нахилені ротори та обтічну кабіну.

Останнім у списку переможних робіт є концепт електричної яхти від Артура Мартінса Спаннінга. Це клиновидний корабель, який має “плаваючий” дах і довгу дерев'яну палубу.

Фото: роботи переможців конкурсу дизайну Polestar / Polestar

Переможці дизайну були обрані з сотень робіт, що надходили з різних країн, включаючи Бразилію, Китай, Польщу, Японію, Німеччину та США. Хоча лише одним з переможних проектів був автомобіль, Polestar заявив, що вони отримували записи, де демонстрували все – від гіперкарів до арктичних розвідувальних автомобілів.

Дизайни, що перемогли, вирушать у глобальний тур і будуть демонструватися в Polestar Spaces у Китаї, Європі та Північній Америці. Для тих, хто не виграв цього року та не вступив до нього, завжди є шанс у майбутньому, оскільки конкурс дизайну буде щорічним заходом.