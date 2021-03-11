Трехколесный самокат заявлен как городской транспорт для доставки на короткие расстояния.

Polestar – суббренд Volvo, позиционирует себя, как производителя висококлассных электрифицированных и электрических автомобилей, таких как электроседан Polestar 2 и гибридное купе Polestar 1. Но заинтересованность Polestar в транспорте, который работает от аккумуляторов значительно шире и включает и машину, изображенную здесь: электрический скутер для доставки Re: Move.

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Re: Move был создан в сотрудничестве с фирмой CAKE – производителем электрических внедорожных мотоциклов из Швеции, а также производителем алюминия Hydro. Концептуальный транспорт описывается, как трехколесные “городские салазки”. Идея состоит в том, что его можно использовать для доставки на короткие расстояния в мегаполисах. Он может заменить небольшие микроавтобусы, а также курьерские велосипеды.

Самокат имеет алюминиевую раму и способен перевозить до 275 килограммов. Водитель стоит сзади и управляет элементами управления, установленными на руле. Груз размещается спереди и нуждается в креплении, поскольку на грузовой платформе нет бортов.

Концепт Re: Move компания Polestar продемонстрирует на выставке SXSW 17 марта, а рабочая версия должна выйти этой осенью.

Фото: электрический курьерский самокат Polestar Re: Move / Polestar