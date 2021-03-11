Триколісний самокат заявлений, як міський транспорт для доставки на короткі відстані.

Polestar – суббренд Volvo, позиціонує себе, як виробника висококласни електрифікованих та електричних автомобілів, таких як електроседан Polestar 2 та гібридне купе Polestar 1. Але зацікавленість Polestar у транспорті, що працює від акумуляторів значно ширша і включє й машину, зображену тут: електричний скутер для доставки Re: Move.

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Re: Move був створений у співпраці з фірмою CAKE – виробником електричних позашляхових мотоциклів зі Швеції, а також виробником алюмінію Hydro. Концептуальний транспорт описується, як триколісні “міські санчата”. Ідея полягає в тому, що його можна використовувати для доставки на короткі відстані у мегаполісах. Він може замінити невеликі мікроавтобуси, а також кур’єрські велосипеди.

Самокат має алюмінієву раму і здатний перевозити до 275 кілограмів. Водій стоїть ззаду і керує елементами управління, встановленими на кермі. Вантаж розміщується спереду і потребує кріплення, оскільки на вантажній платформі немає бортів.

Концепт Re: Move компанія Polestar продемонструє на виставці SXSW 17 березня, а робоча версія має вийти цієї осені.

Фото: електричний кур’єрський самокат Polestar Re: Move / Polestar