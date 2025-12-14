Полицейские автомобили-фантомы в Чехии фиксируют все больше нарушений

С появлением полицейского фургона Daily в Пардубицком крае, что на границе с Польшей, удалось выявить за 4 часа столько нарушений, как в классическом варианте было бы за неделю. Об этом рассказывает 40ton.net.

В течение всего четырех часов патрулирования инспекторы дорожного движения зафиксировали на дорогах с двусторонним движением 26 нарушений.

Двадцать пять водителей были оштрафованы на общую сумму почти 53 000 крон (106 536 гривен). Один водитель со штрафом не согласился, дело будет рассматривать суд.

Какие нарушения фиксируются

Нарушений много. Непристегнутый ремень безопасности – это только самое распространенное нарушение, зафиксировано полицейскими, которые управляли гражданским автомобилем без соответствующей маркировки во время проверки водителей.

Один из водителей за рулем автомобиля во время движения лакомился картошкой фри. В одной руке он держал коробку с картофелем, а другой – отправлял эти ломтики в рот. Руль он вообще не держал, придерживал локтями.

Другие водители были полностью увлечены разговорами мобильными телефонами, прижимая их к уху. Кто-то разгуливал по салону кабины фуры.

Видеодоказательство убедительное

Например, DAF XG остановили из-за того, что его пассажирка вышла во время движения с дальнего края грузовика в зоне спальника и уселась в кресло пассажира. Ее обвинили в неиспользовании ремня безопасности. Штраф за это правонарушение в Чехии может составлять от 1500 до 2000 чешских крон (от 2 895 до 3 938 гривен).