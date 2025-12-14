Поліцейські автомобілі-фантоми в Чехії фіксують все більше порушень

З появою поліцейського фургона Daily в Пардубицькому краї, що на кордоні з Польщею, вдалося виявити за 4 години стільки порушень, як у класичному варіанті було б за тиждень. Про це розповідає 40ton.net.

Упродовж лише чотирьох годин патрулювання інспектори дорожнього руху зафіксували на дорогах з двостороннім рухом 26 порушень.

Читайте також Чому чеські поліцейські підглядають у вікна машин

Двадцять п'ять водіїв були оштрафовані на загальну суму майже 53 000 крон (106 536 гривень). Один водій зі штрафом не погодився, справу розглядатиме суд.

Які порушення фіксуються

Порушень багато. Непристебнутий ремінь безпеки – це лише найпоширеніше порушення, зафіксоване поліцейськими, які керували цивільним автомобілем без відповідного маркування під час перевірки водіїв.

Один з водіїв за кермом автомобіля під час руху ласував картоплею фрі. В одній руці він тримав коробку з картоплею, а іншою – відправляв ці скибочки до рота. Кермо він загалі не тримав, притримував ліктями.

Інші водії були повністю захоплені розмовами мобільними телефонами, притискаючи їх до вуха. Хтось розгулював по салону кабіни фури.

Відеодоказ переконливий

Наприклад, DAF XG зупинили через те, що його пасажирка вийшла під час руху з дальнього краю вантажівки в зоні спальника і всілася в крісло пасажира. Її звинуватили у невикористанні ременя безпеки. Штраф за це правопорушення в Чехії може становити від 1500 до 2000 чеських крон (від 2 895 до 3 938 гривень).