Полиция Дубая получила заряженный "Гелендваген" от тюнинг-ателье Mansory. Мощный внедорожник появился возле туристической полиции ОАЭ.

Автопарк полиции ОАЭ пополнила еще одна роскошная машина. На этот раз правоохранители Дубая обзавелись Mercedes-AMG G 63 в варианте от эпатажного тюнинг-ателье Mansory.

Читайте также: Mercedes AMG готовит электрического конкурента для Porsche Taycan

Новый проект помощнику главнокомандующего по вопросам уголовных расследований полиции Дубая генерал-майору Халилу Ибрагиму Мансури и бригадному генералу Харибу Мохаммеду Аль Шамси во время Всемирного полицейского саммита передал лично основатель и руководитель Mansory Курош Мансори.

Машина получила фирменный обвес Mansory с карбоновым капотом с воздухозаборником, бамперы, радиаторную решетку, декоративные воздухозаборники на крыльях, спойлер, новый кофр для запасного колеса, диодную подсветку и новые колеса.

Разумеется, традиционно для полиции Дубая внедорожник обрел характерную бело-зеленую ливрею и скрытые спецсигналы. Интересно, что ближневосточные правоохранители не стали выбирать самый мощный вариант тюнинга Mercedes-AMG G 63 из возможных.

Mansory предоставила полицейским внедорожник в варианте P720 - этот индекс подразумевает 720-сильный 4,0-литровый бензиновый турбомотор V8, мощность которого выросла с базовых 585 лошадиных сил за счет нового блока управления двигателем и спортивного выхлопа.