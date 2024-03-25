Поліція в Дубаї отримала заряджений "Гелендваген" від тюнінг-ательє Mansory. Потужний позашляховик з'явився біля туристичної поліції ОАЕ.

Автопарк поліції ОАЕ поповнила ще одна розкішна машина. Цього разу правоохоронці Дубаї обзавелися Mercedes-AMG G 63 у варіанті епатажного тюнінг-ательє Mansory.

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Новий проект помічнику головнокомандувача з питань кримінальних розслідувань поліції Дубая генерал-майору Халілу Ібрагіму Мансурі та бригадному генералу Харібу Мохаммеду Аль Шамсі під час Всесвітнього поліцейського саміту передав особисто засновник та керівник Mansory Курош Мансорі.

Машина отримала фірмовий обвіс Mansory з карбоновим капотом з повітрозабірником, бампери, радіаторні грати, декоративні повітрозабірники на крилах, спойлер, новий кофр для запасного колеса, діодне підсвічування і нові колеса.

Зрозуміло, традиційно для поліції Дубая позашляховик знайшов характерну біло-зелену ліврею та приховані спецсигнали. Цікаво, що близькосхідні правоохоронці не стали обирати найпотужніший варіант тюнінгу Mercedes-AMG G 63 із можливих.

Mansory надала поліцейським позашляховик у варіанті P720 - цей індекс має на увазі 720-сильний 4,0-літровий бензиновий турбомотор V8, потужність якого зросла з базових 585 кінських сил за рахунок нового блоку керування двигуном та спортивного вихлопу.