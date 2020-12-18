Смешные кадры показывают работу копов под прикрытием, переодетых в новогодние костюмы.

Полицейские под прикрытием в городе Риверсайд, штат Калифорния, в четверг провели довольно сюрреалистический арест, в ходе которого эльф вытащил пистолет, а Санта завалил подозреваемого.

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Работники Риверсайд отдела полиции надели праздничные наряды в рамках программы, направленной, главным образом, на борьбу с воровством в магазинах розничной торговли. Двое сотрудников полиции дежурили в местном торговом центре, чтобы поймать воров с похищенными товарами, когда они выходили из магазинов, однако они получили сообщение о подозрительной деятельности на стоянке возле ТЦ.

По данным полиции, один из тайных рождественских полицейских обнаружил трех мужчин, которые похитили Honda CR-V. Один подозреваемый смог убежать в CR-V, но других задержали на стоянке, что привело к причудливой сцене в этом видео, обнародованном отделом полиции Риверсайд.

Во время ареста, один из полицейских воскликнул "Бери их, Санта!" – обычно эта фраза звучит, когда новогоднему деду предлагают печенье с молоком. В этом же случае угощение предусматривало наручники на руках злоумышленников. Этот подозреваемый был задержан и в конце концов арестован за сопротивление аресту, а также за хранение наркотиков. Позже его освободили.

В конце концов, похищенный CR-V был найден брошенным. Полиция не задержала мужчину, который ехал на нем, но заявляет, что установила личность подозреваемого.