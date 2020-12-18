Кумедні кадри показують роботу копів під прикриттям, перевдягнених у новорічні костюми.

Поліцейські під прикриттям у місті Ріверсайд, штат Каліфорнія, в четвер здійснили доволі сюрреалістичний арешт, в ході якого ельф витягнув пістолет, а Санта завалив підозрюваного.

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Працівники Ріверсайдського відділу поліції одягли святкові вбрання в рамках програми, спрямованої, головним чином, на боротьбу з крадіжками у магазинах роздрібної торгівлі. Двоє співробітників поліції чергували у місцевому торговому центрі, щоб зловити злодіїв з викраденими товарами, коли вони виходили з магазинів, однак вони отримали повідомлення про підозрілу діяльність на стоянці білья ТЦ.

За даними поліції, один із таємних різдвяних поліцейських виявив трьох чоловіків, які викрали Honda CR-V. Один підозрюваний зміг втекти в CR-V, але інших затримали на стоянці, що призвело до химерної сцени в цьому відео, оприлюдненому відділом поліції Ріверсайду.

Під час арешту, один із поліцейських вигукнув “Бери їх, Санта!” – зазвичай ця фраза лунає, коли новорічному діду пропонують печиво з молоком. У цьому ж випадку частування передбачало кайданки на руках зловмисників. Цей підозрюваний був затриманий і врешті-решт заарештований за опір арешту, а також за зберігання наркотиків. Пізніше його звільнили.

Зрештою, викрадений CR-V був знайдений покинутим. Поліція не затримала чоловіка, який їхав на ньому, але заявляє, що встановила особу підозрюваного.