В полицейском автопарке австралийского города Квинсленд появилось несколько специально переоборудованных Toyota Land Cruiser Series 300 с инновационной вибрационной сиреной "Ворчание".

Этот сигнал гарантированно дойдет до правонарушителей, даже если они не видят проблесковые маячки или не слышат пронзительного звука сирены. Новый гудок rumbler идет как дополнение к традиционным стробоскопам, устанавливаемым на крыше автомобиля. Его высокий звук создает вибрацию, излучая низкочастотные звуковые волны от сабвуфера, установленного за решеткой.

При работе этого сигнала подозреваемые даже в громкой среде смогут почувствовать, что приближается полицейский автомобиль и им предлагается остановиться.

Читайте также Электрическая Toyota Land Cruiser проехала под водой семь километров: фото, видео

Новизна устройства также есть в самом интерьере внедорожника. Здесь модернизирован ряд инструментов, система связи, устройства безопасности, поискового и специального освещения. В стандартный комплект входит портативный прибор ночного видения под названием Reveal Shield Pro. Он для того, чтобы патрульные могли определять местонахождение людей или других живых существ в радиусе 50 метров с помощью тепловизионной камеры.

Сам автомобиль основан на комплектации Land Cruiser GX начального уровня с передней панелью и дополнительными светодиодами. Полицейская ливрея с наклейками оранжевого, белого и синего оттенков нанесена на окрашенный в серебристый цвет кузов, что заметно выделяет его на фоне гражданских Land Cruiser.

Первый Land Cruiser Series 300 с сиреной rumbler практически готов и вскоре начнет патрулировать. На подходе еще несколько машин. В ближайшие месяцы тираж таких спецавтомобилей увеличится до 15 единиц. Другие модели внедорожников, переоборудованные полицией Квинсленда, включают Kia Sorento, Ford Territory австралийского производства и Toyota Kluger.