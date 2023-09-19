У поліцейському автопарку австралійського міста Квінсленд з’явилося кілька спеціально переобладнаних Toyota Land Cruiser Series 300 з інноваційною вібраційною сиреною "Буркотіння".

Цей сигнал гарантовано дійде до правопорушників, навіть якщо вони не бачать проблискові маячки або не чують пронизливого звуку сирени. Новий зумер-гудок rumbler йде як додаток до традиційних стробоскопів, що встановлюються на даху автомобіля. Його високий звук створює вібрацію, випромінюючи низькочастотні звукові хвилі від сабвуфера, встановленого за решіткою.

При роботі цього сигналу підозрювані навіть у гучному середовищі зможуть відчути, що наближається поліційний автомобіль і їм пропонується зупинитися.

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Новизна облаштування також є в самому інтер’єрі позашляховика. Тут модернізовано ряд інструментів, систему зв’язку, пристроїв безпеки, пошукового та спеціального освітлення. У стандартний комплект входить портативний прилад нічного бачення під назвою Reveal Shield Pro. Він для того, щоб патрульні могли визначати місцеперебування людей або інших живих істот у радіусі 50 метрів за допомогою тепловізійної камери.

Сам автомобіль базується на комплектації Land Cruiser GX початкового рівня з передньою панеллю та додатковими світлодіодами. Поліційна ліврея з наклейками помаранчевого, білого та синього відтінків нанесена на пофарбований у сріблястий колір кузов, що помітно виділяє його на тлі цивільних Land Cruiser.

Перший Land Cruiser Series 300 із сиреною rumbler практично готовий і невдовзі почне патрулювати. На підході ще кілька машин. В найближчі місяці тираж таких спецавтомобілів збільшиться до 15 одиниць. Інші моделі позашляховиків, які поліція Квінсленду переустаткує, включають Kia Sorento, Ford Territory австралійського виробництва та Toyota Kluger.