Двое наркодельцов привлекли внимание к своему авто мелким нарушением правил дорожного движения.

Двое злоумышленников в Великобритании решили объехать дорожную пробку полосой для движения общественного транспорта. На их беду, среди машин в пробке был и автомобиль полиции, который сразу начал преследование BMW i8. Погоня завершилась победой правоохранителей.

Смотрите также: Мужчина застал похитителей конверторов с поличным, но противодействовать им не смог: видео

Водитель гибридного суперкара BMW мог бы просто получить штраф за свое правонарушение, однако, очевидно, “на воре шапка горела”, поэтому он запаниковал и начал убегать. Беглец иногда двигался со скоростью более 160 километров в час, проезжал перекресток на красный свет, ездил по встречным полосам, чтобы оторваться от преследования.

В какой-то момент автомобиль беглецов съехал с дороги и направился через парковую зону. В этот момент открылась дверца с пассажирской стороны спорткара и оттуда выскочил мужчина с рюкзаком и бросился бежать пешком. Водитель BMW продолжил убегать на машине, как позже выяснилось, лишь чтобы отвлечь внимание от пассажира. Через какое-то время водитель BMW начал замедляться, а затем вежливо включил световые сигналы, показывая, что собирается остановиться.

Полиция Вест-Мидлэнд сообщила, что пассажира обнаружили и поймали неподалеку от того места, где он выскочил из BMW, во время попытки завладеть другим транспортным средством. При нем был рюкзак, в котором правоохранители обнаружили пять пакетов с килограммом кокаина на сумму 500 000 фунтов стерлингов или около 708 000 долларов США.

Инцидент произошел 5 ноября прошлого года, однако видео с камеры, установленной в автомобиле полиции, было обнародовано лишь сейчас. Обоих арестованных уже успели осудить. Саймон Педжетт и Дин Стоун признали обвинения в транспортировке наркотиков. Сейчас Стоун отбывает шестилетний срок в тюрьме за незаконное хранение наркотиков, тогда как водитель Пэджет, получил на год больше за все нарушения дорожного движения во время погони.