Двоє наркодільців привернули увагу до свого авто дрібним порушенням правил дорожнього руху.

Двоє зловмисників у Великобританії вирішили об’їхати дорожній затор смугою для руху громадського транспорту. На їх біду, серед машин у заторі був і автомобіль поліції, який одразу розпочав переслідування BMW i8. Гонитва завершилась перемогою правоохоронців.

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Водій гібридного суперкара BMW міг би просто отримати штраф за своє правопорушення, однак, вочевидь, “на злодії шапка горіла”, тож він запанікував та почав утікати. Утікач подекуди рухався зі швидкістю більш як 160 кілометрів на годину, проїжджав перехрестя на червоне світло, їздив зустрічними смугами, аби відірватись від переслідування.

В якийсь момент автомобіль утікачів з’їхав з дороги та попрямував через паркову зону. У цей момент відчинились дверцята з пасажирського боку спорткара і звідти вискочив чоловік з наплічником та кинувся тікати пішки. Водій BMW продовжив утікати на машині, як пізніше з’ясувалось, лише щоб відвернути увагу від пасажира. Через якийсь час водій BMW почав сповільнюватись, а потім чемно увімкнув світлові сигнали, показуючи, що збирається зупинитись.

Поліція Вест-Мідленда повідомила, що пасажира виявили та спіймали неподалік від того місця, де він вискочив із BMW, під час спроби заволодіти іншим транспортним засобом. При ньому був рюкзак, у якому правоохоронці виявили п’ять пакунків з кілограмом кокаїну на суму 500 000 фунтів стерлінгів або близько 708 000 доларів США.

Інцидент стався 5 листопада минулого року, однак відео з камери, встановленої в автомобілі поліції, було оприлюднене лише зараз. Обох заарештованих вже встигли осудити. Саймон Педжетт і Дін Стоун визнали звинувачення у транспортуванні наркотиків. Зараз Стоун відбуває шестирічний термін у в'язниці за незаконне зберігання наркотиків, тоді як водій Педжет, отримав на рік більше за усі порушення дорожнього руху під час гонитви.