В Киеве прошла торжественная передача 30 специально оборудованных автомобилей и другого моторно-коммуникационного оборудования, которые полиция Баварии подарила украинским коллегам.

Из привезенного немецкими партнерами имущества числятся крайне необходимые электрогенераторы и мотопомпы, бензопилы, средства связи, компьютерная техника и другое оборудование. В парке доставленных автомобилей оборудованные патрульные машины BMW, пикапы Volkswagen Amarok, микроавтобусы Ford, а также другая техника, в т.ч. вездеходные внедорожники.

Большинство машин патрульного сегмента имеют оригинальную спецсигнальную световую и звуковую атрибутику и сине-белую полицейскую колористику. Вездеходы Jeep пришли в однотонной милитари-краске матового оттенка. Ведомственные микроавтобусы со специальной сигнальной атрибутикой на крыше имеют как чисто белую окраску, так и сине-белую.

Читайте также Германия передает Украине минный киллер-культиватор, БМП, тягачи и многое другое

Технику на торжествах этой гуманитарной миссии принимал заместитель Министра внутренних дел Украины Василий Тетеря. Вручала машины и другое оборудование заместитель руководителя Бюро Свободного государства Бавария в Украине Анна Маслак.

Торжества по случаю передачи подарка полиции Баварии украинским коллегам. Фото: МВД Украины

Как отмечается в сообщении МВД Украины, маленькая Бавария (всего 70 550 км 2) в марте 2023 года приняла решение увеличить пакет помощи Украине с 5 до 10 миллионов евро. В основном это будет помощь в гражданском секторе.

Нынешняя гуманитарная миссия состоялась при содействии различных ведомственных учреждений и должностных лиц Баварии, среди которых Bayern.de, Joachim Herrmann, Bayerisches Innenministerium, Melanie Huml и другие. Им руководство МВД Украины направило личные благодарности за проявленную заботу.