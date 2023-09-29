У Києві відбулась урочиста передача 30 спеціально обладнаних автомобілів та іншого моторно-комунікаційного обладнання, які поліція Баварії подарувала українським колегам.

З-поміж привезеного німецькими партнерами майна значаться вкрай необхідні електрогенератори та мотопомпи, бензопили, засоби зв’язку, комп’ютерна техніка та інше устаткування. В парку доставлених автомобілів є обладнані патрульні машини BMW, пікапи Volkswagen Amarok, мікроавтобуси Ford, а також інша техніка, в т.ч. всюдихідні джипи.

Більшість машин патрульного сегменту має оригінальну спецсигнальну світлову та звукову атрибутику і синьо-білу поліційну кольористику. Всюдиходи Jeep прийшли в однотонній мілітарі-фарбі матового відтінку. Відомчі мікроавтобуси зі спеціальною сигнальною атрибутикою на даху мають як чисто біле фарбування, так і синьо-біле.

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Техніку на урочистостях цієї гуманітарної місії приймав заступник Міністра внутрішніх справ України Василь Тетеря. Вручала машини та інше майнове устаткування заступниця керівника Бюро Вільної держави Баварія в Україні Анна Маслак.

Урочистості з нагоди передачі подарунка поліції Баварії українським колегам. Фото: МВС України

Як зазначається в повідомленні МВС України, маленька Баварія (всього 70 550 км2) у березні 2023 року прийняла рішення збільшити пакет допомоги Україні з 5 до 10 мільйонів євро. В основному це буде допомога в цивільному секторі.

Нинішня гуманітарна місія відбулася за сприяння різних відомчих установ та посадових осіб Баварії, з-поміж яких Bayern.de, Joachim Herrmann, Bayerisches Innenministerium, Melanie Huml та інші. Їм керівництво МВС України надіслало особисті подяки за проявлену турботу.