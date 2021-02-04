Правоохранителям и вертолету телевизионных новостей даже пришлось заправляться в процессе погони.

Обычно, убегая от полиции, подозреваемые пытаются ехать как можно быстрее, чтобы увеличить свои шансы убежать. Но водитель из Калифорнии решил действовать иначе. Это привело к самой длинной и медленной погони в историй. Водителя в конечном итоге арестовали и никто не пострадал.

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Около 19 часов 2 февраля, как сообщает местный информационный канал NBC4, сотрудники полиции увидели, как водитель Chevrolet Malibu прячет неустановленный подозрительный предмет, проезжая мимо патруля. Началось преследование, которое началось так же, как и все остальные – беглец ехал нестабильно, иногда по полосе встречного движения, а иногда со скоростью более 140 километров в час.

Он пронесся мимо нескольких красных светофоров уже с несколькими машинами преследования "на хвосте". Затем он неожиданно применил более творческий подход.

Проезжая по автостраде 110, подозреваемый уменьшал скорость до примерно 55 километров в час, а иногда и ниже 20. Такое нетипичное поведение беглеца создало страшный беспорядок на дороге города, который славится своими длинными пробками. NBC4 сообщал о километровых пробках, которые образовывались за спинами беглеца и полицейских. Кроме того, некоторые экипажи полиции в процессе погони были вынуждены прекращать погоню, чтобы заполнить бензобаки. Вертолету NBC4 также пришлось приземлиться и заправиться.

Полицейские прокололи шины "Малибу" только через 6 часов и 60 километров погони. Водителя арестовали по подозрению в уклонении от уголовного преступления, сообщает NBC4, а сотрудники уточнили, что он имел пару приводов за кражи.

"Наша политика в целом запрещает нам проводить маневр техники вмешательства в преследование, чтобы развернуть машину беглеца, если мы считаем подозреваемого вооруженным, поскольку это ставит нас в невыгодное положение. В таком случае подозреваемый оказывается с нами лицом к лицу и это достаточно опасно", – объяснил сержант полиции Лос-Анджелеса Хуан Гарсия.

Сотрудники отметили, что при обыске машины не нашли оружия, хотя, по их словам, подозреваемый мог выбросить его из окна, во время погони.