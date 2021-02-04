Правоохоронцям та гелікоптеру телевізійних новин навіть довелось заправлятись в процесі гонитви.

Зазвичай, утікаючи від поліції, підозрювані намагаються їхати якомога швидше, щоб збільшити свої шанси втекти. Але водій з Каліфорнії вирішив діяти інакше. Це призвело до найдовшої та найповільнішої погоні в історіх. Водія врешті заарештували і ніхто не постраждав.

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Близько 19 години 2 лютого повідомляє місцевий інформаційний канал NBC4, співробітники поліції побачили, як водій Chevrolet Malibu ховає невстановлений підозрілий предмет, проїжджаючи повз патруль. Розпочалася переслідування, яке розпочалось так само, як і всі інші – втікач їхав нестабільно, іноді смугою зустрічного руху, а іноді зі швидкістю понад 140 кілометрів на годину.

Він промайнув кілька червоних світлофорів вже з кількома машинами переслідування “на хвості”. Потім він несподівано застосував більш творчий підхід.

Проїжджаючи автострадою 110, підозрюваний зменшив швидкість до приблизно 55 кілометрів на годину, а іноді й нижче 20. Така нетипова поведінка утікача створила страшенний безлад на дорозі міста, що славиться своїми довжелезними заторами. NBC4 повідомляв про кілометрові затори, що утворювались за спинами утікача і поліцейських. Крім того, деякі екіпажі поліції в процесі гонитви були змушені залишити обоз, щоб заповнити бензобаки. Гелікоптеру NBC4 також довелось приземлитися та заправитись.

Поліцейські прокололи шини “Малібу” лише через 6 годин і 60 кілометрів погоні. Водія заарештували за підозрою в ухиленні від кримінального злочину, повідомляє NBC4, а співробітники уточнили, що він мав пару приводів за крадіжки.

“Наша політика загалом забороняє нам проводити маневр техніки втручання в переслідування, аби розвернути машину втікача, якщо ми вважаємо підозрюваного озброєним, оскільки це ставить нас у невигідне становище. У такому разі підозрюваний опиняється з нами віч-на-віч і це досить небезпечно”, – пояснив сержант поліції Лос-Анджелеса Хуан Гарсія.

Співробітники зазначили, що при обшуку машини не знайшли зброї, хоча, за їхніми словами, підозрюваний міг викинути її з вікна, під час погоні.