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Полиция через соцсети нашла водителя, который запарковал машину почти на лестнице дома

Полиция продолжает привлекать к ответственности водителей, нарушающих правила остановки и стоянки. Таких нарушителей иногда находят даже через соцсети.
Полиция мониторит соцсети, чтобы найти нарушителей ПДД - Auto24
Евгений Гудущан
logo10 апреля, 15:40
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Сегодня, 10 апреля, во время мониторинга социальных сетей, сотрудники патрульной полиции Киева обнаружили сообщение о водителе автомобиля Honda, который нарушил ПДД. Инспекторы прибыли на место и обнаружили транспортное средство припаркованное на тротуаре.

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Полицейские оперативно установили нарушителя и вынесли на него постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил стоянки) КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф 340 грн.

Напоминаем, что согласно п. 15.10 ПДД запрещено осуществлять стоянку на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 м.

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