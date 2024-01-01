Полиция через соцсети нашла водителя, который запарковал машину почти на лестнице дома

Сегодня, 10 апреля, во время мониторинга социальных сетей, сотрудники патрульной полиции Киева обнаружили сообщение о водителе автомобиля Honda, который нарушил ПДД. Инспекторы прибыли на место и обнаружили транспортное средство припаркованное на тротуаре.

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Полицейские оперативно установили нарушителя и вынесли на него постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил стоянки) КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф 340 грн.