Поліція через соцмережі знайшла водія, який запаркував машину майже на сходах будинку

Сьогодні, 10 квітня, під час моніторингу соціальних мереж, співробітники патрульної поліції Києва виявили допис про водія автомобіля Honda, який порушив ПДР. Він стояв майже на сходах будинку. Інспектори прибули на місце та виявили транспортний засіб припаркований на тротуарі.

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Поліцейські оперативно встановили порушника та винесли на нього постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил стоянки) КУпАП. Санкція статті передбачає штраф 340 грн.