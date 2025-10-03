Полиция начинает оформление ДТП в электронном виде

С понедельника на территории Винницкой области патрульные составляют схемы места ДТП с помощью планшетов, сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Читайте также: Какие новые штрафы для водителей готовит полиция
Этот процесс раньше отнимал много времени, а теперь инспекторы могут оперативно вносить данные об участниках, транспортные средства, обстоятельства происшествия и создавать схему с учетом фактической дорожной ситуации.
Преимущества:
- автоматизация процесса составления схемы ДТП;
- существенное сокращение времени оформления материалов;
- точная фиксация места происшествия;
- минимизация возможных механических ошибок.
До конца 2025 года в полиции планируют ввести составление схем ДТП в электронном виде еще в десяти областях и завершить внедрение в течение следующего года.
Общая же процедура остается неизменной: материалы ДТП с электронными схемами будут направляться в суд для рассмотрения в установленном порядке.