Полиция начинает оформление ДТП в электронном виде

С понедельника на территории Винницкой области патрульные составляют схемы места ДТП с помощью планшетов, сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Читайте также: Какие новые штрафы для водителей готовит полиция

Этот процесс раньше отнимал много времени, а теперь инспекторы могут оперативно вносить данные об участниках, транспортные средства, обстоятельства происшествия и создавать схему с учетом фактической дорожной ситуации.

Преимущества:

автоматизация процесса составления схемы ДТП;

существенное сокращение времени оформления материалов;

точная фиксация места происшествия;

минимизация возможных механических ошибок.

До конца 2025 года в полиции планируют ввести составление схем ДТП в электронном виде еще в десяти областях и завершить внедрение в течение следующего года.

Общая же процедура остается неизменной: материалы ДТП с электронными схемами будут направляться в суд для рассмотрения в установленном порядке.