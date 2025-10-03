Поліція починає оформлення ДТП у електронному вигляді

Оформлення ДТП в електронному вигляді
З понеділка на території Вінницької області патрульні складають схеми місця ДТП за допомогою планшетів, повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Цей процес раніше забирав багато часу, а тепер інспектори можуть оперативно вносити дані про учасників, транспортні засоби, обставини події та створювати схему з урахуванням фактичної дорожньої ситуації.
Переваги:
- автоматизація процесу складення схеми ДТП;
- суттєве скорочення часу оформлення матеріалів;
- точна фіксація місця події;
- мінімізація можливих механічних помилок.
До кінця 2025 року у поліції планують запровадити складання схем ДТП у електронному вигляді ще в десяти областях і завершити впровадження протягом наступного року.
Загальна ж процедура залишається незмінною: матеріали ДТП з електронними схемами направлятимуться до суду для розгляду у встановленому порядку.