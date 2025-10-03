Поліція починає оформлення ДТП у електронному вигляді

З понеділка на території Вінницької області патрульні складають схеми місця ДТП за допомогою планшетів, повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Цей процес раніше забирав багато часу, а тепер інспектори можуть оперативно вносити дані про учасників, транспортні засоби, обставини події та створювати схему з урахуванням фактичної дорожньої ситуації.

Переваги:

автоматизація процесу складення схеми ДТП;

суттєве скорочення часу оформлення матеріалів;

точна фіксація місця події;

мінімізація можливих механічних помилок.

До кінця 2025 року у поліції планують запровадити складання схем ДТП у електронному вигляді ще в десяти областях і завершити впровадження протягом наступного року.

Загальна ж процедура залишається незмінною: матеріали ДТП з електронними схемами направлятимуться до суду для розгляду у встановленому порядку.