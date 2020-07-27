Двое граждан украли маршрутку: патрульные разыскали и задержали мужчин.

26 июля вечером патрульные получили вызов о завладении маршрутным транспортным средством "Богдан". Автопатруль обнаружил на остановке растерянного водителя и очевидцев, которые рассказали, что пока водитель отошел, двое парней зашли в салон автобуса и уехали в направлении улицы Кирилловской (Фрунзе). Инспекторы немедленно передали ориентировки всем автопатрулям.

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Вскоре пустой "Богдан" обнаружили на улице Тульчинской. К инспекторам сразу подошли возмущенные очевидцы и показали видео "приключений" автоворов – молодые люди ездили по улице на большой скорости, совершали опасные маневры, во время поездки передавали руль друг другу. После чего бросили автобус во дворе и исчезли. Также очевидцы указали вероятное направление бегства водителей.

Уже через несколько минут патрульные разыскали и задержали похожих по описанию мужчин на улице Кирилловской. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции.

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