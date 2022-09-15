Полиция Киевской области задержала группировку псевдопродавцов топлива. Дельцы получали средства за топливо, но самого горючего пострадавшим не поставляли.

Правоохранители провели 10 обысков на территории Днепропетровской, Одесской, Киевской областей и разоблачили четырех участников мошеннической схемы по реализации топлива. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Читайте также: Депутаты поддержали повышение налогов на топливо: когда ожидать роста цен

“Аферисты работали на известных торговых площадках, размещали выгодные объявления о продаже бензина и дизеля, а получив деньги, исчезали со связи. Только на территории Киевской области злоумышленники обманули трех пострадавших, один из которых заказал топливо на сумму 1 млн 220 тысяч гривен, а обещанного так и не получил”, – отметил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Так, в мае в полицию обратился 33-летний предприниматель из Ровненской области и сообщил, что его обманули на сумму более миллиона гривен.

“Мужчина нашел на одном из сайтов объявление о продаже дизельного топлива, связался с продавцом и перевел на его счет средства. Менеджер компании неоднократно переносил дату предоставления товара, а потом вообще выключил телефон. Как оказалось “дельцы” не имели офиса и не проводили никакой предпринимательской деятельности”, – говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленники также проверяются на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории других областей Украины.