Креативно? Да. Законно? Нет.

Офицер Рик Джонсон из Вашингтона остановил на трассе автомобиль, из-за слабого света его главной оптики. Лишь после остановки машины стало понятно, почему "фары" так плохо светят.

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Полицейский был шокирован, поняв, что вместо фар, владелец Chevrolet использовал пару ручных фонариков. Выяснилось, что водитель незадолго до того попал в аварию, в результате которой фары его машины были повреждены, но решил не вызывать эвакуатор и доехать домой своим ходом.

Ему следовало выбрать альтернативный способ доставить разбитый автомобиль домой или на СТО, так как действие его водительского удостоверения на тот момент было приостановлено. Таким образом для водителя Chevrolet это было двойным правонарушением.

Несмотря на то, что этому водителю принадлежит определенная заслуга за нестандартное мышление, свой креатив ему лучше применять к менее опасным идеям.

Фото: креативные фары / Trooper Rick Johnson