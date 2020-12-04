Креативно? Так. Законно? Ні.

Офіцер Рік Джонсон з Вашингтону зупинив на трасі автомобіль, через слабке світло його головної оптики. Лише після зупинки машини стало зрозуміло, чому “фари” так погано світять.

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Поліцейський був шокований, зрозумівши, що замість фар, власник Chevrolet використовував пару ручних ліхтариків. З’ясувалось, що водій незадовго до того потрапив в аварію, в результаті якої фари його машини було пошкоджено, але вирішив не викликати евакуатор і доїхати додому своїм ходом.

Йому слід було обрати альтернативний спосіб доправити розбитий автомобіль додому чи на СТО, оскільки дію його водійського посвідчення на той момент було призупинено. Таким чином для водія Chevrolet це було подвійним правопорушенням.

Незважаючи на те, що цьому водієві належить певна заслуга за нестандартне мислення, свій креатив йому краще застосовувати до менш небезпечних ідей.

Фото: креативні фари / Trooper Rick Johnson