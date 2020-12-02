Свої дії підліток пояснив тим, що хотів навчитись їздити на машині.

За одну добу 14-річний мешканець Краснокутського району Харківської області викрав три автівки – “УАЗ”, “ВАЗ-2121” та Volkswagen Transporter.

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Повідомлення про зникнення транспортних засобів надійшли до Краснокутського відділення поліції 29 листопада, повідомляє прес-служба. За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи та групи реагування патрульної поліції, яким, в ході слідчо-оперативних дій, вдалось швидко встановити особу зловмисника та затримати його.

Як пояснив неповнолітній, він хотів повчитися їздити на авто, але не впорався з керуванням і тричі потрапив у ДТП. Першим хлопець викрав “УАЗ”, на якому одразу в’їхав у огорожу домоволодіння.

Пересівши на “Ниву”, підліток зніс паркан сусіднього будинку і врізався у дерево. На Volkswagen Transporter хлопець також зіштовхнувся з деревом.

На даний час транспортні засоби повернуті власникам. Юнаку висунуто звинувачення за першим пунктом статті 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення.

Фото: наслідки “самонавчання” водінню підлітка з Харківщини / Поліція Харківської області