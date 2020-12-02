Свои действия подросток объяснил тем, что хотел научиться ездить на машине.

За одни сутки 14-летний житель Краснокутского района Харьковской области угнал три автомобиля – “УАЗ”, “ВАЗ-2121” и Volkswagen Transporter.

Смотрите также: Российская самодельная "Тесла" сгорела дотла: фото

Сообщения о пропаже транспортных средств поступили в Краснокутское отделение полиции 29 ноября, сообщает пресс-служба. По адресам выезжали следственно-оперативные группы и группы реагирования патрульной полиции, которым в ходе следственно-оперативных действий удалось быстро установить личность злоумышленника и задержать его.

Как пояснил несовершеннолетний, он хотел поучиться ездить на авто, но не справился с управлением и трижды попал в ДТП. Первым парень похитил "УАЗ", на котором сразу въехал в ограждение домовладения.

Пересев на “Ниву”, подросток снес забор соседнего дома и врезался в дерево. На Volkswagen Transporter парень также столкнулся с деревом.

В настоящее время транспортные средства возвращены владельцам. Юноше предъявлено обвинение по первому пункту статьи 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством. Санкция статьи предусматривает до 5 лет заключения.

Фото: последствия "самообучения" вождению подростка из Харьковской области / полиция Харьковской области