Приложение "Дія", который на данном этапе позволяет скачать электронные права и техпаспорта, с момента запуска (за 4 суток) скачали 1 047 403 раз.
Приложение с концепцией "государство в смартфоне" вышло в топ самых популярных в нашем регионе. "Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market топ бесплатных. Опережаем Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp. Украинская Дія впереди социальных сетей и мессенджеров", сообщает Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины.
Статистика:
1 047 403 уникальных пользователей (те, кто скачали Дія без прохождения авторизации)
870 094 авторизованных пользователей (те, кто авторизовались через банки)
Среди уникальных:
646 141 пользователей Android;
398 160 пользователей iOS.
869 964 запросов на получение прав;
463 552 выданных прав.
869 396 запросов на получение техпаспорта;
378 339 выданных техпаспортов.
"Работаем над улучшением скорости процесса онлайн-верификации для тех, у кого проблемы с отображением документов (плохое качество данных в реестрах). Будем держать в курсе", обещает Михаил Федоров.