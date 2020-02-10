Приложение "Дія", который на данном этапе позволяет скачать электронные права и техпаспорта, с момента запуска (за 4 суток) скачали 1 047 403 раз.

Приложение с концепцией "государство в смартфоне" вышло в топ самых популярных в нашем регионе. "Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market топ бесплатных. Опережаем Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp. Украинская Дія впереди социальных сетей и мессенджеров", сообщает Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины.

Статистика:

1 047 403 уникальных пользователей (те, кто скачали Дія без прохождения авторизации)

870 094 авторизованных пользователей (те, кто авторизовались через банки)

Среди уникальных:

646 141 пользователей Android;

398 160 пользователей iOS.

869 964 запросов на получение прав;

463 552 выданных прав.

869 396 запросов на получение техпаспорта;

378 339 выданных техпаспортов.

"Работаем над улучшением скорости процесса онлайн-верификации для тех, у кого проблемы с отображением документов (плохое качество данных в реестрах). Будем держать в курсе", обещает Михаил Федоров.