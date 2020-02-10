Додаток "Дія", який на даному етапі дозволяє завантажити електронні права та техпаспорти з моменту запуску (за 4 доби) завантажили 1 047 403 разів.

Додаток з концепцією "держава в смартфоні" вийшов в топ найпопулярніших в нашому регіоні. "Продовжуємо триматися на перших позиціях завантажень українських App Store та Play Market топ-безкоштовних. Випереджаємо Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook та WhatsApp. Українська Дія попереду соціальних мереж і месенджерів", повідомляє Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

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Статистика:

1 047 403 унікальних користувачів (ті, хто завантажили Дію без проходження авторизації)

870 094 авторизованих користувачів (ті, хто авторизувалися через банки)

Серед унікальних:

646 141 користувачів Android;

398 160 користувачів iOS.

869 964 запитів на отримання прав;

463 552 виданих прав.

869 396 запитів на отримання техпаспорту;

378 339 виданих техпаспортів.

"Працюємо над покращенням швидкості процесу онлайн-верифікації для тих, у кого проблеми з відображенням документів (погана якість даних в реєстрах). Будемо тримати в курсі", обіцяє Михайло Федоров.

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