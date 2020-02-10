Додаток "Дія", який на даному етапі дозволяє завантажити електронні права та техпаспорти з моменту запуску (за 4 доби) завантажили 1 047 403 разів.
Додаток з концепцією "держава в смартфоні" вийшов в топ найпопулярніших в нашому регіоні. "Продовжуємо триматися на перших позиціях завантажень українських App Store та Play Market топ-безкоштовних. Випереджаємо Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook та WhatsApp. Українська Дія попереду соціальних мереж і месенджерів", повідомляє Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.
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Статистика:
1 047 403 унікальних користувачів (ті, хто завантажили Дію без проходження авторизації)
870 094 авторизованих користувачів (ті, хто авторизувалися через банки)
Серед унікальних:
646 141 користувачів Android;
398 160 користувачів iOS.
869 964 запитів на отримання прав;
463 552 виданих прав.
869 396 запитів на отримання техпаспорту;
378 339 виданих техпаспортів.
"Працюємо над покращенням швидкості процесу онлайн-верифікації для тих, у кого проблеми з відображенням документів (погана якість даних в реєстрах). Будемо тримати в курсі", обіцяє Михайло Федоров.
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