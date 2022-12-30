Китай доминирует на рынке, и не только по количеству проданных автомобилей в мире. В 2022 году в среднем было представлено по пять новых автомобилей в месяц.

В 2022 году был представлен или выпущен 131 новый автомобиль. Подсчет не включает в себя переработанные модели, фейслифты и концепты. Речь идет исключительно о серийных автомобилях, представленных во всем мире.

Читайте также: Китайский электромобиль выходит на европейский рынок с ценником от $78 500

Самое интересное в этом балансе, что новинки от китайских производителей составляют 47 процентов от общего количества всех автоновинок мира.

Подсчеты с 1 января 2022 года показывают, что из Китая прибыло 62 новых модели, в среднем по пять новых автомобилей в месяц. SAIC является производителем, который представил больше инноваций на рынке, с 10 различными новыми моделями. Далее следуют Geely с восемью моделями и Great Wall с шестью дебютами.

Toyota – это группа, которая представила больше всего автомобилей в 2022 году. Японская компания фактически выпустила 11 новых моделей, среди которых четыре внедорожника, три седана, три MPV и один городской автомобиль. Столько новых автомобилей, выпущенных Toyota в 2021 году под марками Toyota, Lexus и Daihatsu.

На втором месте идет SAIC с 10 новыми моделями, разделенными на шесть внедорожников, два седана, один пятидверный хэтчбек и MPV. General Motors также на 10 месте благодаря брендам Buick, Cadillac, Chevrolet и GMC. Далее следует Honda с восемью новыми автомобилями, среди которых, в частности, новые поколения Accord, CR-V и Pilot.

Stellantis – европейская группа с наибольшим количеством дебютов. Среди них – Alfa Romeo Tonale, Citroen C4 X, Fiat Fastback, Jeep Avenger, Maserati Grecale и Peugeot 408, но новый Maserati GranTurismo исключен, поскольку интерьеры пока не раскрывается. У Volkswagen также было шесть дебютов, учитывая Audi для Китая, Skoda Enyaq Coupé, два VW для Китая, новый Amarok и ID.Buzz. Далее мы находим BMW и Mercedes-Benz с четырьмя новинками каждый, а затем Suzuki, Ford и Hyundai с тремя.

Как и ожидалось, внедорожники продолжают доминировать в списке дебютов, достигнув 51 процента новых автомобилей, представленных в 2022 году. В этом рейтинге преобладают такие производители как SAIC, Geely, Honda и Stellantis.

Более обособлены новые седаны, которые выживают, прежде всего, благодаря спросу на китайском рынке. Всего в 2022 году было представлено 23 седана, 12 из них доступны только в Китае.

Несколько странно, но в 2022 году было 16 новых MPV, несмотря на падение продаж минивэнов и MPV в Европе и Северной Америке. Как и в случае с седанами, половина этих новых моделей не уйдет с китайского рынка.

Завершают статистику восемь новых городских автомобилей, семь пикапов, шесть седанов и четыре спортивных автомобиля, включая новый Ford Mustang, GAC Aion Hyper SSR, Pagani Utopia и Rolls-Royce Spectre.