Китай домінує на ринку, і не лише з кількості проданих авто у світі. Протягом 2022 року в середньому було представлено по п’ять нових автомобілів на місяць.

У 2022 році було представлено або випущено 131 новий автомобіль. Підрахунок не включає перероблені моделі, фейсліфти та концепти. Мова йде виключно про серійні автомобілі, представлені в усьому світі.

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Найцікавіше в цьому балансі те, що новинки від китайських виробників складають 47 відсотків від загальної кількості усіх автоновинок світу.

Підрахунки з 1 січня 2022 року показують, що з Китаю прибуло 62 нові моделі, в середньому по п’ять нових автомобілів на місяць. SAIC є виробником, який представив найбільше інновацій на ринку, з 10 різними новими моделями. Далі йдуть Geely з вісьмома моделями і Great Wall з шістьма дебютами.

Toyota – це група, яка представила найбільше автомобілів у 2022 році. Японська компанія фактично випустила 11 нових моделей, серед яких чотири позашляховики, три седани, три MPV і один міський автомобіль. Стільки ж нових автомобілів, випущених Toyota у 2021 році під марками Toyota, Lexus і Daihatsu.

На другому місці йде SAIC із загалом 10 новими моделями, поділеними на шість позашляховиків, два седани, один п’ятидверний хетчбек і MPV. General Motors також на 10 місці завдяки брендам Buick , Cadillac, Chevrolet і GMC. Далі йде Honda з вісьмома новими автомобілями, серед яких, зокрема, нові покоління Accord, CR-V і Pilot.

Stellantis – європейська група з найбільшою кількістю дебютів. Серед них Alfa Romeo Tonale, Citroen C4 X, Fiat Fastback, Jeep Avenger, Maserati Grecale і Peugeot 408, але новий Maserati GranTurismo виключено, оскільки інтер’єри поки не розкривається. У Volkswagen також було шість дебютів, враховуючи Audi для Китаю, Skoda Enyaq Coupé, два VW для Китаю, новий Amarok і ID.Buzz. Далі ми знаходимо BMW і Mercedes-Benz з чотирма новинками кожен, а потім Suzuki, Ford і Hyundai з трьома.

Як і очікувалося, позашляховики продовжують домінувати в списку дебютів, досягнувши 51 відсотка нових автомобілів, представлених у 2022 році. У цьому рейтингу переважають такі виробники, як SAIC, Geely, Honda та Stellantis.

Більш відокремленими є нові седани, які виживають, перш за все, завдяки попиту на китайському ринку. Всього в 2022 році було представлено 23 седани, 12 з них доступні тільки в Китаї.

Трохи дивно, але у 2022 році було 16 нових MPV, незважаючи на падіння продажів мінівенів і MPV в Європі та Північній Америці. Як і у випадку з седанами, половина цих нових моделей не піде з китайського ринку.

Завершують статистику вісім нових міських автомобілів, сім пікапів, шість седанів і чотири спортивні автомобілі, включаючи новий Ford Mustang, GAC Aion Hyper SSR, Pagani Utopia і Rolls-Royce Spectre.