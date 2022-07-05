Квалификационные испытания новой боевой машины пехоты Borsuk начались в понедельник, 4 июля.

В Польше начались государственные испытания новой плавающей боевой машины пехоты, созданной по программе Borsuk.

После успешных государственных испытаний начнутся переговоры по запуску серийного производства и заключению контрактов на поставку БМП Borsuk для вооруженных сил Польши.

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У нового БМП – классическая компоновка с передним расположением моторно-трансмиссионного отделения и отсека управления, за которым располагается боевое отделение с командиром и наводчиком.

Кроме трех членов экипажа, десантное отделение машины вмещает восемь человек.

Боевой модуль ZSSW-30 оснащен 30-мм пушкой Bushmaster Mk 44/S с боезапасом в 200 снарядов и 7,62-мм пулеметом UKM-2000C с боекомплектом 400 патронов, а также двойной пусковой установкой противотанковых. Конструкция модуля приспособлена для установки дополнительной брони.

Borsuk получил немецкий дизельный двигатель MTU 8V-199-TE20 мощностью в 720 сил. Такой же агрегат используется в австрийской БМП Ulan, а также в семействе многоцелевых бронемашин Boxer.

Максимальная скорость при движении по дорогам с твердым покрытием составляет 65 км/ч, а при движении в воде – до 8 км/ч. Боевая масса в базовом варианте составляет 28 тонн. Машину планируют выпускать в двух вариантах.