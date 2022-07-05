Кваліфікаційні випробування нової бойової машини піхоти Borsuk розпочались у понеділок, 4 липня.

У Польщі розпочалися державні випробування нової плаваючої бойової машини піхоти, створеної за програмою Borsuk.

Після успішних державних випробувань розпочнуться переговори щодо запуску серійного виробництва та укладання контрактів на постачання БМП Borsuk для Збройних Сил Польщі.

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В нового БМП – класична компоновка з переднім розташуванням моторно-трансмісійного відділення та відсіку керування, за яким розташовується бойове відділення з командиром і навідником.

Окрім трьох членів екіпажу, десантне відділення машини вміщує вісім осіб.

Бойовий модуль ZSSW-30 оснащений 30-мм гарматою Bushmaster Mk 44/S з боєзапасом у 200 снарядів і 7,62-мм кулеметом UKM-2000C з боєкомплектом 400 набоїв, а також подвійною пусковою установкою протитанкових ракет (ПТУР) Spike-LR. Конструкція модуля пристосована для встановлення додаткової навісної броні.

Borsuk отримав німецький дизельний двигун MTU 8V-199-TE20 потужністю в 720 сил. Такий же агрегат використовується в австрійській БМП Ulan, а також сімействі багатоцільових бронемашин Boxer.

Максимальна швидкість при русі дорогами з твердим покриттям становить 65 км/год, а при русі у воді – до 8 км/год. Бойова маса в базовому варіанті становить 28 тонн. Машину планують випускати у двох варіантах.

Бойова машина піхоти за допомогою бортової системи озброєння має можливість вести боротьбу з піхотою, бронетехнікою, повітряними цілями та іншими об’єктами за будь-яких погодних умов і в будь-який час доби.