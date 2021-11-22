В нем прекрасно сочетается классический стиль с современными технологиями, хотя ценителей "чистокровных" винтажных автомобилей Jaguar этот проект может огорчить.

Jaguar XJ в кузове купе было выпущено 10 426 единиц и сегодня он является коллекционным автомобилем, поэтому любой отход от оригинальной конструкции может существенно снизить его ценность и цену. Впрочем, в определенных случаях может быть и наоборот. Например, если речь идет о качественной конверсии в исполнении ателье Carlex Design.

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Несколько лет назад польские тюнеры громко заявили о себе с рестомодом Mercedes 230 SL Pagoda, сразу воплотив его в жизнь. Новый неоклассический проект Carlex Design пока существует лишь на компьютерной визуализации, но нет сомнений, что его построят, если найдется заказчик.

В автомобиле переделана буквально каждая деталь снаружи и внутри. Кузов расширенный и “сглаженный”, сидит на уникальных колесных дисках, дизайн которых повторяет стилистику руля и других элементов авто. Интерьер щедро отделан грубой кожей тонкой работы. А под длинным капотом, вместо рядной “шестерки” или мощного V12 должен разместится 400-сильный V8 неизвестного происхождения.

Ателье Carlex Design сообщает, что может изготавливать лишь несколько таких машин в год. Стоимость рестомода не названа.

Фото: Jaguar XJ-C от Carlex Design / Carlex Design