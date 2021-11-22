У ньому чудово поєднується класичний стиль з сучасними технологіями, хоча поціновувачів "чистокровних" вінтажних автомобілів Jaguar цей проєкт може засмутити.

Jaguar XJ в кузові купе було випущено 10 426 одиниць і сьогодні він є колекційним автомобілем, тому будь-який відхід від оригінальної конструкції може суттєво знизити його цінність та ціну. Втім, у певних випадках може бути й навпаки. Наприклад, якщо мова йде про якісну конверсію у виконанні ательє Carlex Design.

Також цікаво: На продаж виставили "золотий" позашляховик Dartz Prombron Aladeen Edition з фільму "Диктатор"

Кілька років тому польські тюнери гучно заявили про себе з рестомодом Mercedes 230 SL Pagoda, одразу втіливши його у життя. Новий неокласичний проєкт Carlex Design поки що існує лише на комп’ютерній візуалізації, але немає сумнівів, що його збудують, якщо знайдеться замовник.

В автомобілі перероблена буквально кожна деталь зовні та всередині. Кузов розширений і “згладжений”, сидить на унікальних колісних дисках, дизайн яких повторює стилістику керма та інших елементів авто. Інтер’єр щедро оздоблений грубою шкірою тонкої роботи. А під довгим капотом, замість рядної “шістки” чи потужного V12 має розміститься 400-сильний V8 невідомого походження.

Ательє Carlex Design повідомляє, що може виготовляти лише кілька таких машин на рік. Вартість рестомода не названа.

Фото: Jaguar XJ-C від Carlex Design / Carlex Design