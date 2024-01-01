Польского перевозчика оштрафовали на 17 тысяч гривен прямо в автовокзале

В ходе рейдовой проверки на Центральном автовокзале столицы по адресу просп. Науки, 1/2 инспекторы отдела государственного надзора (контроля) Укртрансбезопасности заинтересовались автобусом Scania иностранной регистрации.

Пассажирская машина международного сообщения шла по маршруту Сумы-Варшава-Познань. Об этом говорится на сайте Укртрансбезопасности.

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По условиям перевозок экипаж автобуса с польскими номерными знаками не имел разрешения осуществлять каботажные перевозки пассажиров между населенными пунктами, расположенными на территории Украины. Однако это требование водители проигнорировали.

Фото: Укртрансбезопасность

По этому нарушению составлен протокол. В соответствии с требованиями абз. 7 ч.1 ст. 60 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" на перевозчика наложен штраф в размере 17 000 гривен.