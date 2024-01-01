Польский перевозчик вез украинцев по чужой карточке водителя: какой штраф

Заимствованный опыт не только улучшает безопасность на дорогах, но и пополняет бюджет. Незаконные манипуляции с карточками водителей обнаруживаются как на грузовом транспорте, так и в сегменте пассажирских перевозок.

В этом убедились инспекторы отдела государственного надзора (контроля) в Черкасской области, которые остановили для проверки автобус иностранного перевозчика. Об этом случае рассказывает на своей Фб-странице Укртрансбезопасность.

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Контроль проводился на основании соблюдения требований законодательства об автомобильном транспорте, в т.ч. режима труда и отдыха водителей. Автобус международного сообщения с иностранной регистрацией проверили на автодороге М-05.

Van Hool иностранного перевозчика шел официально утвержденным маршрутом "Херсон – Познань". По этому поводу никаких замечаний к водителям не было – все законно.

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Вероятно, речь идет о польском перевозчике.

Транспортная компания осуществляла законные перевозки, но ее водители решили схитрить и заработали своему работодателю штраф. Фото: Укртрансбезопасность

Однако грубое нарушение все-таки зафиксировали: во время проверки документов инспекторы обнаружили, что водитель использовал личную карточку другого водителя, чем нарушил требования ст. 53 Закона Украины "Об автомобильном транспорте".

За данное нарушение инспекторы Укртрансбезопасности составили акт на перевозчика по абз. 6 ч.1 ст. 60 упомянутого выше Закона Украины "Об автомобильном транспорте". Это предусматривает штрафную санкцию в размере 34 000 грн.

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За незаконные манипуляции с карточками водителей перевозчик-нерезидент уплатит указанную сумму в украинский бюджет.