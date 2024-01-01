Польський перевізник віз українців за чужою карткою водія: який штраф

Запозичений досвід не тільки поліпшує безпеку на дорогах, але й поповнює бюджет. Незаконні маніпуляції з картками водіїв виявляються як на вантажному транспорті, так і в сегменті пасажирських перевезень.

В цьому переконалися інспектори відділу державного нагляду (контролю) у Черкаській області, котрі зупинили для перевірки автобус іноземного перевізника. Про цей випадок розповідає на своїй Фб-сторінці Укртрансбезпека.

Читайте також Що загрожує водієві, котрий відмовився безкоштовно перевезти пільговика

Контроль проводився на підставі дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт, у т.ч. режиму праці й відпочинку водіїв. Автобус міжнародного сполучення з іноземною реєстрацією перевірили на автодорозі М-05.

Van Hool іноземного перевізника йшов офіційно затвердженим маршрутом "Херсон – Познань". Щодо цього жодних зауважень до водіїв не було – все законно.

Яким страховим компаніям варто довіряти? Тим, хто давно на ринку та має бездоганну репутацію. Страхова компанія ARX вже понад 30 років на ринку (раніше - під назвою АХА-Страхування), з яких 16 є лідером за кількістю діючих полісів КАСКО. Рекламна інформація

Читайте також Польського перевізника спіймали на каботажі в Україні: який штраф

Ймовірно, мова йде про польського перевізника.

Транспортна компанія здійснювала законні перевезення, але її водії вирішили схитрувати й заробили своєму роботодавцю штраф. Фото: Укртрансбезпека

Однак грубе порушення все-таки зафіксували: під час перевірки документів інспектори виявили, що водій використовував особисту картку іншого водія, чим порушив вимоги ст. 53 Закону України "Про автомобільний транспорт".

За дане порушення інспектори Укртрансбезпеки склали акт на перевізника за абз. 6 ч.1 ст. 60 згаданого вище Закону України "Про автомобільний транспорт". Це передбачає штрафну санкцію у розмірі 34 000 грн.

Читайте також Щогодини в Україні штрафують 5 перевізників: за що саме

За незаконні маніпуляції з картками водіїв перевізник-нерезидент сплатить зазначену суму до українського бюджету.