Що загрожує водієві, котрий відмовився безкоштовно перевезти пільговика

Таку заяву на підставі численних звернень зробила "Укртрансбезпека". Мова йде про дуже часті випадки порушення водіями законодавства України в частині перевезення громадян, котрі мають пільги, в тому числі військових.

Досить часто таким людям водії не тільки відмовляють у пільговому проїзді, але й подекуди грубіянять, що взагалі неприпустимо. Основною причиною конфліктних ситуацій у більшості випадків є неврегульована процедура відшкодування збитків перевізнику, алгоритм якої у повному обсязі не діє.

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Однак, якщо перевізник все-таки надає транспортні послуги у правовому полі, маючи відповідні дозвільні документи на маршрут, то відмова від перевезення пільговика вже є підставою для штрафу.

Відповідно до ст. 37 ЗУ "Про автомобільний транспорт” автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, ”забороняється відмовлятися від пільгового перевезення. Безпідставна відмова від пільгового перевезення тягне за собою відповідальність згідно з законом”.

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"Укртрансбезпека" попередила, відповідно до ст. 133-1 КУпАП безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян тягне за собою накладення штрафу на водія транспортного засобу загального користування у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів громадян (17 грн х 50 = 850 грн) та 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на перевізника (170 грн) згідно з абз. 2 ст. 60 "Про автомобільний транспорт".

Повідомити про порушення на транспорті можна за посиланням тут.