У Чернівцях закупили автобуси червоного кольору

Новенькі пасажирські машини моделі A-092H6 у Чернівцях уже добре відомі, оскільки в липні нинішнього року підприємство вже поставило на баланс такі машини. Техніка себе гарно зарекомендувала на міських маршрутах і через те її кількісний склад знову зріс.

Про нове надходження техніки вчора, 12 грудня, на своїй сторінці в Facebook повідомив міський голова Роман Клічук. За його словами, пасажирські машини не тільки комфортні, але й зручні для міської логістики жителів обласного центру.

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Кожна машина добре пристосована до роботи взимку. Тут для пасажирів буде затишно й тепло. В салоні встановлено валідатори для безготівкового розрахунку за проїзд, є пандуси, стоїть лічильник системи підрахунку пасажирів. Інформаційні повідомлення буде виведено на світлодіодні табло.

Фото: Чернівецька міськрада

Салон низькопідлогової машини міського виконання розрахований на 49-52 пасажири, з яких 14-17 можуть сидіти. В описі не вказується конкретна місткість, оскільки виробник в опціоні ставить в накопичувальній зоні відкидні сидіння.

Тут використовується агрегатна база Isuzu, що вже добре себе зарекомендувала на пасажирських машинах усіх моделей Черкаського заводу. Тут стоїть надійний і непримхливий дизельний двигун Isuzu, 4HK1-Е5NС, з common rail і турбонаддувом екологічного формату Євро-5.

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Силовий агрегат видає на-гора потужність в 154 к.с. Мотор вважається економний, оскільки при сталій швидкості 60 км/год споживає на кожну сотню пробігу 14,5 л солярки.

Фото: Чернівецька міськрада

Для обігріву використовується рідинна технологія, що працює в комбінації від автономного обігрівача, з'єднаного із системою охолодження двигуна та обігрівачів радіаторного типу, встановлених у пасажирському салоні.

Днями автобуси зареєструють в місцевому Сервісному центрі МВС, після чого машини вийдуть на маршрути. Там вони приєднаються до таких же червоних машин з попередньої партії "Атаманів" та закуплених нещодавно "Мерседесів".