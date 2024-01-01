В Черновцах закупили автобусы красного цвета

Новенькие пассажирские машины модели A-092H6 в Черновцах уже хорошо известны, поскольку в июле нынешнего года предприятие уже поставило на баланс такие машины. Техника себя хорошо зарекомендовала на городских маршрутах и поэтому ее количественный состав снова вырос.

О новом поступлении техники вчера, 12 декабря, на своей странице в Facebook сообщил городской голова Роман Кличук. По его словам, пассажирские машины не только комфортные, но и удобные для городской логистики жителей областного центра.

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Каждая машина хорошо приспособлена к работе зимой. Здесь для пассажиров будет уютно и тепло. В салоне установлены валидаторы для безналичного расчета за проезд, есть пандусы, стоит счетчик системы подсчета пассажиров. Информационные сообщения будут выведены на светодиодные табло.

Фото: Черновицкий горсовет

Салон низкопольной машины городского исполнения рассчитан на 49-52 пассажира, из которых 14-17 могут сидеть. В описании не указывается конкретная вместительность, поскольку производитель в опционе ставит в накопительной зоне откидные сиденья.

Здесь используется агрегатная база Isuzu, что уже хорошо себя зарекомендовала на пассажирских машинах всех моделей Черкасского завода. Здесь стоит надежный и неприхотливый дизельный двигатель Isuzu, 4HK1-Е5NС, с common rail и турбонаддувом экологического формата Евро-5.

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Силовой агрегат выдает на-гора мощность в 154 л.с. Мотор считается экономным, поскольку при средней скорости 60 км/ч потребляет на каждую сотню пробега 14,5 л солярки.

Фото: Черновицкий горсовет

Для обогрева используется жидкостная технология, работающая в комбинации от автономного обогревателя, соединенного с системой охлаждения двигателя и обогревателей радиаторного типа, установленных в пассажирском салоне.

На днях автобусы зарегистрируют в местном Сервисном центре МВД, после чего машины выйдут на маршруты. Там они присоединятся к таким же красным машинам из предыдущей партии "Атаманов" и закупленных недавно "Мерседесов".