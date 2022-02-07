Конфискованные решениями Первомайского районного суда города Черновцы автомобили раздают бесплатно. Занимается процедурой ГП "СЕТАМ".

На безвозмездную передачу выставлено 26 автомобилей. Почти все они конца 90-х или начала двухтысячных годов выпуска.

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По словам генерального директора ГП “СЕТАМ” Виктора Вишнева, претендовать на получение автомобилей могут все желающие, но предпочтение отдается интернатам, медицинским учреждениям, детским домам семейного типа, приемным семьям, воинским частям, тюрьмам, следственным изоляторам и другим государственным организациям.

Большинство автомобилей имеет иностранную регистрацию, и, чтобы их можно было эксплуатировать на дорогах Украины, необходимо выложить немало средств за растаможку, так как льготный период уже закончился. Во многих случаях стоимость легализации получается больше, чем цена аналогичного автомобиля на украинском рынке.