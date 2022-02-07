Конфісковані рішеннями першотравневого районного суду міста Чернівці автомобілі роздають безкоштовно. Займається процедурою ДП "СЕТАМ".

На безоплатну передачу виставлено 26 автомобілів. Майже всі вони кінця 90-х або початку двохтисячних років випуску.

Читайте також: В Україні безкоштовно віддають конфісковані автомобілі

За словами генерального директора ДП “СЕТАМ” Віктора Вишньова, претендувати на отримання автомобілів можуть усі охочі, але перевага надається інтернатам, медичним установам, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, військовим частинам, в'язницям, слідчим ізоляторам та іншим державним організаціям.

Більшість автомобілів має іноземну реєстрацію і щоб їх можна було експлуатувати на дорогах України, необхідно викласти чимало коштів за розмитнення, адже пільговий період вже скінчився. У багатьох випадках вартість легалізації виходить більша, за ціну аналогічного автомобіля на українському ринку.