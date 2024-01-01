На Львівщині прогнали з ринку 20 пасажирських перевізників: причина в грошах

Під такі радикальні дії потрапили лише недобросовісні компанії. Там в автобусах вимикали термінали для безготівкової оплати, ухилялися від сплати податків і працювали з готівкою в обілечуванні пасажирів та з оплатою "в конвертах".

Як в інтерв’ю lviv.media розповів очільник Львівської ОДА Максим Козицький, одним із найчастіших порушень перевізників було невиконання вимог роботи електронного квитка.

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Торік в області запустили систему електронної оплати проїзду. Термінали для безготівкових платежів встановив інвестор, бюджетні кошти на впровадження системи не витрачалися.

Попри взятий курс на світові стандарти надання послуг з пасажирських перевезень, деякі перевізники навмисно відключали термінали, занижуючи офіційні доходи та уникаючи сплати податків.

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"Якщо ми хочемо збудувати нову державу, то маємо добросовісно виконувати свої обов’язки, до цього ж належить сплата податків. Так звані подяки в конвертах, не дають можливості людям розрахуватись офіційно, занижують податок на прибуток. Це видає стан суспільства", — пояснив Максим Козицький.

Львівська ОВА продовжує моніторинг роботи автотранспортних підприємств області. Як наголосив губернатор, угоди будуть розриватися з усіма перевізниками, які порушують договірні зобов’язання.

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Після розірвання угод оголошуються відкриті конкурси, щоб знайти нових перевізників. На маршрути допускаються як місцеві компанії, так і перевізники з інших областей, які готові працювати за чесними правилами.

За словами директора департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА Ореста Шуліковського, на черговому тендері розігрувалися 23 приміські маршрути та 28 міжміських маршрутів.