На Львовщине прогнали с рынка 20 пассажирских перевозчиков: причина в деньгах

Под такие радикальные действия попали только недобросовестные компании. Там в автобусах выключали терминалы для безналичной оплаты, уклонялись от уплаты налогов и работали с наличными в обилечивании пассажиров и с оплатой "в конвертах".

Как в интервью lviv.media рассказал глава Львовской ОГА Максим Козицкий, одним из самых частых нарушений перевозчиков было невыполнение требований работы электронного билета.

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В прошлом году в области запустили систему электронной оплаты проезда. Терминалы для безналичных платежей установил инвестор, бюджетные средства на внедрение системы не тратились.

Несмотря на взятый курс на мировые стандарты предоставления услуг по пассажирским перевозкам, некоторые перевозчики намеренно отключали терминалы, занижая официальные доходы и избегая уплаты налогов.

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"Если мы хотим построить новое государство, то должны добросовестно выполнять свои обязанности, к этому же относится уплата налогов. Так называемые благодарности в конвертах, не дают возможности людям рассчитаться официально, занижают налог на прибыль. Это выдает состояние общества", – пояснил Максим Козицкий.

Львовская ОВА продолжает мониторинг работы автотранспортных предприятий области. Как отметил губернатор, соглашения будут разрываться со всеми перевозчиками, которые нарушают договорные обязательства.

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После расторжения соглашений объявляются открытые конкурсы, чтобы найти новых перевозчиков. На маршруты допускаются как местные компании, так и перевозчики из других областей, которые готовы работать по честным правилам.

По словам директора департамента дорожного хозяйства Львовской ОГА Ореста Шуликовского, на очередном тендере разыгрывались 23 пригородные маршруты и 28 междугородных маршрутов.